زيلينسكي: محطة “زابوريجيا” النووية  كانت على بعد خطوة من كارثة إشعاعية

فيما يتوقع أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها إلى مجلس الأمن اليوم الثلاثاء حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، حذر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي من خطوة الوضع.

وقال في خطابه اليومي، إن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية "على بعد خطوة من كارثة إشعاعية"، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي.

كما أضاف قائلا "مرة أخرى، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، وصف روسيا بـ "الدولة الإرهابية"، معتبراً أنها "لا تهتم بما ستقوله الوكالة الذرية، ولا تكترث بما سيقرره المجتمع الدولي".