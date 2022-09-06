كورونا حول العالم الإصابات تتجاوز 605.5 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر605 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 605 ملايين و591 ألفا و662 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و503 آلاف و524 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و177 مليونا و107 آلاف و9 جرعات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.