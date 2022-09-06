شركات الطيران الأوروبية مُعرضة لخطر الإفلاس هذا الشتاء

تتعرض شركات الطيران الأوروبية لخطر الإفلاس خلال فصل الشتاء المقبل وسط تراجع الدعم من الدول التي تركز في الوقت الحالي على تسارع التضخم، وفقًا لتقرير.

وذكرت "بلومبرج" نقلًا عن محللي شركة "سانفورد سي بيرنشتاين" ومن بينهم "أليكس إيرفينغ" و"كليمنتين فلينوي" أن شركات الطيران الصغرى في أوروبا الوسطى والشرقية ستكون الأكثر عرضة للخطر.

وتعتمد هذه النظرة على نموذج جديد لتقييم مخاطر الإفلاس وفقًا لمستويات المنافسة والسعة وشبكات المسارات، جنبًا إلى جنب مع التكاليف المحتملة من تأجير واستبدال الطائرات.

وتشمل شركات الطيران الأكثر عرضة للخطر شركة في قبرص واثنتين في ألبانيا، بالإضافة إلى شركات الطيران الموجودة في كل من بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وجورجيا ومولدوفا ورومانيا.

على الجانب الآخر، ترى "برنشتاين" أن هناك ست شركات طيران أوروبية - التي تقدم رحلات جوية منخفضة التكلفة - تواجه مخاطر لا تذكر، بما في ذلك "ريان إير هولدينجز"، و"إيزي جيت"، و"ويز إير هولدينجز"، إلى جانب كل من الفرنسية "إيرفرانس كيه إل إم"، والبريطانية "آي إيه جي"، والألمانية "دويتشه لوفتهانزا".