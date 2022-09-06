“نتفلكس” مهددة بالحجب في دول الخليج بسبب “المحتوى المخالف” #عاجل

طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، منصة نتفلكس بإزالة المحتوى المخالف. بحسب ما نشرت قناة "الإخبارية".

وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرار المنصة في بثه بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يتم حجب منصة "نتفلكس" في كامل دول المجلس؛ حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف.

يذكر أن منصة "ديزني+" تراجعت عن موقفها وأزالت المحتوى المخالف من دول الشرق الأوسط، استجابة لطلب مشابه.

و"نتفلكس" هي المنصة الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط، ولديها 6.8 مليون مستخدم في المنطقة، بحسب بيانات Digital TV Research.