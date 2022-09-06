الكرملين: لا يمكن استئناف شحنات الغاز عبر “نورد ستريم 1” بسبب العقوبات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء: إنه ليس من الممكن استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" حتى إشعار آخر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله أمام منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك :"لا نعرف كيف سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح لأن العقوبات تمنع ذلك"، مشيرًا إلى أن "المسؤولية عن الوضع تقع، مع الأسف، بالكامل على عاتق الدول الأوروبية والدول التي فرضت عقوبات" على روسيا.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة الماضي، أنها ستعلق شحنات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب حتى إشعار آخر، وأشارت جازبروم إلى مشاكل فنية تتعلق بالعقوبات الأوروبية بسبب التوقف. وربطت الشركة أمس الاثنين، سبب توقف توريد الغاز بعيب مزعوم في تصميم التوربين الذي تستخدمه شركة سيمنز إنرجي الألمانية، وقالت إن هيئة الرقابة الفنية "روستشنادزور" منعت استئناف تشغيل التوربين بسبب ارتفاع خطر نشوب حريق ووقوع انفجار، مشيرة إلى أن التشغيل مع وجود العيوب التي تم اكتشافها يتعارض مع "معايير التشريع الروسي".