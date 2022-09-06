ليفاندوفسكى على رأس قائمة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن وغياب بيليرين وألونسو

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قائمة البارسا لمواجهة فيكتوريا بلزن غدًا الأربعاء، في الجولة الأولي بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو".

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة فيكتوريا بلزن، تواجد جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة، باستثناء هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو المنضمين حديثًا إلي البارسا قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يتم تقديم هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، إلي وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أو غدًا على أقصي تقدير.

ضمت قائمة برشلونة لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، 23 لاعبًا هم كالأتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، تيناس.

خط الدفاع: بيكيه، أروخو، كريستنسن، جوليس كوندي، إريك جارسيا، بالدي، جوردي ألبا.

وسط الملعب: بوسكيتس، بيدري، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، بابلو توريه، جافي.

الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، ممفيس ديباي، رافينيا.