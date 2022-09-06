فينيسيوس جونيور وبنزيما على رأس تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتك

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على سيلتك الأسكتلندي على ملعب "سيلتك بارك"، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الثلاثاء، بالجولة الأولى من المجموعة السادسة ، ضمن منافسات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

فينيسيوس جونيور وبنزيما يقودان هجوم الريال

فينيسيوس جونيوروكريم بنزيما على رأس التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد فى مباراته أمام سيلتك اليوم، وذلك ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - أنتوني روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.