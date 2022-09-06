محمد كنو يشارك مع الهلال أمام الزمالك

تلقى نادي الهلال، موافقة رسمية على مشاركة محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أمام الزمالك المصري، في بطولة كأس سوبر لوسيل المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في الدوحة.

ويستضيف ستاد لوسيل، يوم 9 سبتمبر الجاري مباراة كأس السوبر السعودي المصري "كأس سوبر لوسيل".

وذكر الحساب الرسمي لصحيفة "الرياضية عاجل" عبر "تويتر": "وفقا لمصادر الرياضية إدارة الهلال تتلقى موافقة رسمية على مشاركة محمد كنو لاعب الفريق الموقوف، في مواجهة الزمالك المصري على كأس سوبر لوسيل".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن موافقة مشاركة كنو أمام الزمالك جاءت بصفتها مباراة ودية دولية بنفس طابع مواجهات (FIFA DAY).