مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بسبب وزيرة حكومة الدبيبة والأخيرة ترد

انسحب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس ( ١٥٨) خلفا للبنان.

وقالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش اليوم سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته المنقوش التي ترأست اجتماع الدورة الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في ختام الاجتماع الوزاري العربي.

وقالت المنقوش: «نأمل في انتهاج سبل الحوار، ونؤمن أن المصير المشترك يحتم علينا التعاون في مواجهة كافة التحديات».

وردًا على سؤال حول أسباب عدم اعتذار ليبيا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية تحنبًا لحدوث أزمة، أجابت قائلة: «ما حدث ليس أزمة بل هو اختلاف في وجهات النظر، كانت هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخرى، واستمرت الدورة برئاسة ليبيا».

وأضافت: «نحترم موقف السيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بمغادرة الاجتماع ولكن لا نتفق معه»، معتبرة أن تمثيلها للوفد الليبي في الاجتماع يتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية، والاتفاقات السياسية الليبية التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة، على حد قولها، وأردفت قائلة: «نتمنى أن نصل لحوار واتفاق حول هذه المسألة».

من جانبه، علق أبوالغيط على هذا الأمر قائلًا: «إن الاجتماع الوزاري التشاوري ثم الرسمي طلب تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة قانونية، بالصلاحيات (المتعلقة بهذه المسألة)، وسوف نعد لطرحها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بكل الرؤى المختلفة».

وردًا على سؤال حول أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، قالت نجلاء المنقوش إن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، والوضع السياسي في ليبيا فيه الكثير من التهويل من قبل الإعلام.

وزعمت أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة شرعية، وحاولت أن تكون توافقية، مشيرة إلى أن هذه الحكومة كانت تريد إجراء الانتخابات، ولكن لم يتم ذلك لأسباب أمنية، موضحة أن الانتخابات سيتم إجراؤها بعد استكمال القاعدة الدستورية.