مانشستر سيتي يسحق أشبيلية برباعية في دوري الأبطال

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات.

فريق مانشستر سيتي تسيد أحداث الشوط الأول من المباراة، واستطاع لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 20 من متابعة رائعة للكرة العرضية المرسلة من كيفن دي بروين من الجهة اليمنى.

وكاد دي بروين أن يُضيف ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار مرمى إشبيلية.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية مانشستر سيتي، وأهدر البلجيكي دي بروين فرصة أخرى لمضاعفة الفارق عندما انفرد بمرمى إشبيلية ليسدد كرة أرضية تصدى لها بونو في الدقيقة 49.

وأحرز فيل فودين ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية من متابعة لتمريرة زميله جواو كانسيلو.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 من متابعة لتسديدة زميله فودين والتي تصدى لها بونو،

واختتم البرتغالي روبين دياز مهرجان الأهداف بهدف رابع للسيتي في الدقيقة 92 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها جواو كانسيلو، لينتهي اللقاء بانتصار الضيوف برباعية نظيفة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.