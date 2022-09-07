“#تعليم_الطائف” تُعلن فتح النقل الداخلي للإداريين والإداريات #عاجل

الوئام - عبدالله العازمي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بمنطقة المدينة المنورة ،ممثلةً في إدارة الموارد البشرية عن فتح حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات حسب الرغبات والاحتياج للراغبين في النقل من الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم ، والكادر الاداري في المدارس المغلقة والمضمومة والزائدة عن التشكيلات المدرسية في جميع المدارس لسد العجز في الإدارات والمكاتب والمدارس.

وذلك وفق عناصر المفاضلة وهي : "تاريخ المباشرة - المؤهل الدراسي - الأداء الوظيفي - الدورات التدريبية – الغياب"

وأكدت الإدارة في تعميمها على كل رئيس مباشر، إطلاع جميع الإداريين والإداريات على التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم وإعطائهم فرصة الدخول على الرابط الالكتروني ( أضغط هنا).

وتسجيل رغباتهم حسب الاحتياج أمام الادارات والمكاتب والمدارس ويجب على الكوادر الزائدة في التشكيلات المدرسية التقديم في الحركة حسب الاحتياج وفي حالة عدم التسجيل سيتم النقل للمصلحة العامة بعد صدور الحركة لسد العجز وتحقيق الموازنة داخل نطاق الادارة ومكاتب التعليم على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 18-2-1444 هـ.، ولا يقبل العدول عن النقل بعد صدور الحركة.