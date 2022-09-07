رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق يحسم موقفه من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، قراره بشأن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر الجاري، ليفاجئ الجميع باعتذاره.

وقبل يوم من إغلاق باب الترشح، أصدر الغانم بيانا قال فيه إن هذا القرار "المرحلي لا يعني إطلاقا ابتعادي عن المشهد السياسي.. ولا انصرافي عن واجبي الوطني.. وإنما يأتي انسجاما مع مبادئي وتجسيدا لقناعاتي".

وأشار السياسي الكويتي البارز إلى أن القرار "ستعقبه عودة تأثير أقوى"، متمنيا التوفيق للرئيس القادم للحكومة ومن سيختارهم الشعب لتمثيله.

وأكد مرزوق الغانم أن هذه المرحلة "تتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية والابتعاد عن الصراعات الشخصية والمماحكات السياسية المحبطة لمجتمعنا، والمضيعة لوقتنا والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية وصورتنا الوطنية".

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب منا "القيام بمسؤوليتنا الوطنية من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات وأن نحسن اختيار من يمثلنا ويكون معيار اختيارنا مصلحة الوطن ليصل إلى مجلس الأمة رجال ونساء دولة ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار".

كما أكد الغانم أنه "سيظل ثابنا في قناعاته محافظا على مواقفه مقداما في قراراته وفيا للقيادة.. متصديا لمن يحاول العبث بأمن الكويت".