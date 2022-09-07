إغلاق منشآت وضبط 194 مخالفة ومصادرة 679 كيلو لحوم وأسماك ودواجن في جازان

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان خلال الربع الثاني من العام الحالي، 2600 جولة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات ومحال الحلويات والعصائر، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.

وأسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 697 محلاً عن تسجيل 194 مخالفة، وإغلاق 34 محلاً، فيما بلغت عدد الغرامات المالية 194 غرامة، كما تم مصادرة 679 كيلو جرامًا من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبينت أمانة منطقة جازان أن عدد الشهادات الصحية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة بلغت 1185 شهادة صحية، مؤكدةً استمرار تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية.

ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة على الرقم 940.