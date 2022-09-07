“السوق المالية”: استثمارات الأجانب في الأسهم بلغت 400 مليار ريال

قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق المالي السعودي بلغت نحو 400 مليار ريال حتى الآن، وذلك بعد أن أطلقت المملكة حزمة من البرامج والمبادرات المالية وفتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب وإدراجة في المؤشرات العالمية.

وأضاف رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال مشاركته في مؤتمر "يورموني" بالرياض اليوم، أن السعودية خرجت من الجائحة بأفضل حال وأداء من باقي الدول، ففي الوقت الذي تشهد فيه اقتصاديات العالم انخفاضا في الانفاق وتباطؤ في معدلات النمو تشهد المملكة ارتفاعا في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التوقعات بنمو اقتصاد المملكة سيبلغ 7.6 في المائة للعام الحالي، مما سيجعل السعودية من أعلى 10 اقتصاديات نموا خلال 2022، لافتا إلى ضرورة استمرار معدلات النمو لتتواصل وتستفيد حتى تحقق أهم اهداف الرؤية، والمتمثلة في أن تكون السعودية من أهم 15 اقتصاد في العالم بحلول 2030.

وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف لابد من بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد ولأول مره تحول السعودية من دولة مصدرة للأموال إلى مستوردة للأموال".

وأشار إلى أن إطلاق العديد من البرامج والمبادرات خلال الفترة الماضية التي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي ومن بينها على سبيل المثال برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من البرامج التي ينصب الكثير منها على الاستثمار وتكثيف معدلاته ملا في مجال.

وأوضح محمد القويز، أن هذه البرامج تزامنت مع فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب وإدراجة في المؤشرات العالمية، الامر الذي أسهم في وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية اليوم إلى ما يقارب 400 مليار ريال.