تعليق عقوبة #عبدالرزاق_حمدالله ويحق له المشاركة مع نادي #الاتحاد بدءاً من المباراة القادمة #عاجل

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن تعليق عقوبة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بشكل رسمي.

النجم عبد الرزاق حمد الله، البالغ من العمر 31 عامًا، انضم إلى الاتحاد، يناير 2022، قادمًا من النصر، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر 2021، بسبب خلافات كبرى بين الطرفين، ليس لها علاقة بكرة القدم.

وكانت لجنة الاحتراف السعودية قد أصدرت عقوبة ضد حمد الله ونادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية في القضية المعروف باسم "التسجيلات" والتي رفعها نادي النصر، مدعيا تحريض لاعبه من قبل إداري الاتحاد للرحيل عن قلعة العالمي.

وفي الفترة الماضية، صدر ضد حمد الله، قرار بالإيقاف لمدة "4 أشهر"، من لجنة الاحتراف السعودية؛ على خلفية التفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ قليل، اليوم الأربعاء، بيان رسمي من مركز التحكيم يفيد بتعليق عقوبة حمد الله رسميا.

وتلقى مجلس إدارة الاتحاد، خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأربعاء، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءاً من المباراة القادمة.