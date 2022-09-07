شيلسي يقيل مدربه توخيل بعد الهزيمة في دوري الأبطال

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء انفصاله عن مدربه الألماني توماس توخيل بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب 1-صفر في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي بموقعه إقالة المدرب الألماني الذي قاد الفريق للفوز بدوري الأبطال في أول مواسمه مع تشيلسي.

وقال النادي "نيابة عن الجميع في تشيلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي.

"سيحظى توماس دوما بمكانة مميزة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وبينما لم يبدأ تشيلسي الموسم بشكل جيد بعد أن خسر اثنتين من مبارياته الست الأولى في الدوري الممتاز كان رحيل توخيل مفاجئا.

وترك توخيل بصمة فورية بعدما تولى المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير2021 حيث أنعش حظوظ الفريق في الدوري وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا حين فاز على مانشستر سيتي.

وتحت قيادة توخيل، فاز تشيلسي أيضا بكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية الموسم الماضي.

واحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد أن فشل في إنهاء هيمنة مانشستر سيتي وليفربول المحلية.

كما بلغ تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وخسر في المناسبتين أمام ليفربول بركلات الترجيح.

وتوخيل، مدرب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند السابق، هو أول ضحية بارزة في النادي منذ أن تولى المالك الأمريكي الجديد تود بولي المسؤولية.

وأضاف تشيلسي في البيان "بعد مرور 100 يوم على تولي الملاك الجدد مسؤولية النادي، ومع استمرارهم في العمل الجاد لدفع النادي إلى الأمام، يعتقد الملاك الجدد أنه الوقت المناسب لإجراء هذا التغيير".

واعتاد مشجعو النادي على إقالة المدربين خلال فترة الحكم الطويلة للمالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لكن رحيل توخيل بعد 99 مباراة مع النادي كان مفاجئا.

وكانت هناك علامات على تراجع الأداء مع فوز تشيلسي في سبع مباريات فقط من آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستتركز الأضواء الآن على خليفة توخيل حيث من المتوقع أن يكون ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق الهدف المحتمل للنادي اللندني.

وقال النادي "سيتولى الجهاز الفني لتشيلسي مسؤولية تدريب الفريق والتحضير لمبارياتنا القادمة حيث يتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب جديد.

"لن يصدر النادي أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد".