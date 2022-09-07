جدة.. استعادة 33 ألف متر مربع أراضٍ حكومية

استعادت أمانة محافظة جدة، أراضٍ حكومية بمساحة أكثر من 33 ألف متر مربع، تمثلت في أحواش ومحال تحت الإنشاء، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بحي بريمان ، حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة خمسة من الأسوار على مساحة 26.189 م2 ، فيما أزالت الفرق الرقابية أربعة من الأسوار تمارس نشاطها عشوائيًا لـ السكراب وإعادة التدوير على مساحة 7400م2.

وأكد أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.