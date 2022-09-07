ارتفاع أسعار النفط بعد تهديد بوتين بوقف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على خلفية تهديدات روسية بأن تنسحب من عقود إمدادات الطاقة، لتعوض الأسعار خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة عندما تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 93.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 18 فبراير عند 91.20 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 87.68 دولار. وكان الخام قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 85.08 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ 26 يناير.

وانتعشت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية.

ويتوقع المحللون أن تكون إمدادات النفط شحيحة بالفعل في الربع الأخير من العام.

