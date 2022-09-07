رسميا.. تعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله

أعلن نادي الاتحاد عن تعليق عقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى نادي الاتحاد ، اليوم الأربعاء، خطابا من مركز التحكيم الرياضي يفيد بتعليق عقوبة إيقاف اللاعب المغربي وعودته للمشاركة في المباريات مع الفريق بشكل طبيعي.

وأصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه: “تلقى النادي اليوم خطابا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق لاعب الفريق عبدالرزاق حمد الله”.

وأضاف البيان: “بذلك يحق للاعب المشاركة مع فريقه، بدءا من المباراة المقبلة”.