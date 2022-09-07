الذهب يرتفع وقوة الدولار تحد مكاسبه

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، إلا أن قوة الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة حدت من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1702.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر أيلول عند 1690.10 دولار. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا، إلى 1713.30 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس، إنه قد يكون هناك بعض النشاط في الشراء دون 1700 دولار، ولكن إذا ظل الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) متمسكا بموقفه المتشدد، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المزيد من التراجع.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول. ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 854.52 دولار، وقفز البلاديوم 0.6 في المئة إلى 2017.72 دولار.