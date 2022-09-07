الدولار يكتسح الين.. والإسترليني تحت ضغط‭ ‬شديد

سجل الدولار أداء هو الأقوى بين مختلف العملات اليوم الأربعاء، حيث وصل لأعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين الحساس لتحركات أسعار الصرف، وأعاد اختبار أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار إلى 144.99 ين، بنسبة 1.5 بالمئة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ أغسطس من عام 1998.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.4175 دولار، بانخفاض بنسبة 0.7 في المئة.

وسجل اليورو 0.9864 دولار الليلة الماضية بانخفاض 99 سنتا، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة غدا، إلا أن هذه التوقعات لا تكفي لدعم العملة في ظل تعثر الاقتصاد وقرار روسيا بالإبقاء على خط نورد ستريم 1 الرئيسي لنقل الغاز مغلقا لأجل غير مسمى.