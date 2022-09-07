أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها في 7 أشهر بفعل مخاوف الركود

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية خلال التعاملات اليوم الأربعاء وتحولت للهبوط لتخسر أكثر من ثلاثة دولارات إلى أدنى مستوى لها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، بفعل مخاوف حيال الطلب يغذيها ركود تلوح نذره وبيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.40، أو 3.66 بالمئة، إلى 89.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش لتلامس أضعف مستوى لها منذ الثالث من فبراير ولتنزل عن مستوى 90 دورلاا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.42 دولار، أو 3.94 بالمئة، إلى 83.46 دولار للبرميل لتصل لأدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من يناير.