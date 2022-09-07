في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.. علاج “دوالي الحوض” باستخدام اللفائف المعدنية الدقيقة

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في علاج حالة معقدة ومزمنة لمريضة عانت من متلازمة احتقان الحوض "دوالي الحوض" ما تسبب لها بثقل وآلام حادة متكررة تمنعها من الوقوف في بعض الأحيان.

وأوضح رئيس الفريق استشاري الأشعة التداخلية الدكتور محمد شراحيلي، أنه تم تحديد واستكشاف جميع الأوردة المسببة لارتجاع الدوالي وتم علاجها باستخدام اللفائف المعدنية الدقيقة وحقن المادة المتصلبة.

وأضاف د. شراحيلي، أن دوالي الحوض أو ما يعرف بمتلازمة احتقان الحوض عبارة عن تضخم مجموعة من الأوردة بجانب الرحم نتيجة لارتجاع الدم داخل الأوردة الرئيسية و المتفرعة الخاصة بالمبيض والرحم بسبب تأثر في عمل الصمامات داخلها.

وأبان أن تقنيات الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة تحت استرشاد الأشعة الصوتية و الفلورية من أحدث الطرق العلاجية لدوالي الحوض ،حيث يتوفر العديد من تقنيات العلاج ومنها إغلاق الوريد المتسبب في الدوالي باستخدام اللفائف المعدنية الدقيقة أو من خلال حقن مادة صمغية أو تصلبية ، ويتم الوصول لتلك الأوردة من خلال فتحة دقيقة بالجلد لذراع المريض لا تتجاوز الـ 2 ملم، لا تترك علامات جراحية على الجلد.

لافتا إلى أن هذا النوع من العمليات أكثر أمانا وأقل مضاعفات من الجراحة التقليدية، حيث يتم بتخدير موضعي دون الحاجة للتخدير الكامل ولا يحتاج فترة نقاهة بالمستشفى، ويستطيع المريض الخروج بعد القسطرة خلال ساعة وممارسة حياته بشكل طبيعي.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي المشارك ضم أخصائيي الأشعة زيد خطاب ، وحسن الموسى ، وفي الزهراني ،ومن التمريض ومها السميري ، وميري كريس.