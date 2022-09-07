الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض 48% هذا العام

قالت عملاق الغاز الروسي غازبروم اليوم الأربعاء إن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48 في المئة حتى الآن هذا العام .

أضافت إن مجمل الانخفاض يبلغ 49 في المئة إذا أُدرجت المملكة المتحدة. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفا لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغني دول العالم هذا الشتاء.