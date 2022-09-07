الأخبار الإقتصادية

الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض 48% هذا العام

الوئام-متابعات
7 سبتمبر 2022 · < 1 minute
الغاز الروسي إلى اوروبا
الغاز الروسي إلى اوروبا

قالت عملاق الغاز الروسي غازبروم اليوم الأربعاء إن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48 في المئة حتى الآن هذا العام .
أضافت إن مجمل الانخفاض يبلغ 49 في المئة إذا أُدرجت المملكة المتحدة. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفا لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغني دول العالم هذا الشتاء.