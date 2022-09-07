القبض على شخص طعن مقيما سوريا بسلاح أبيض وقتله

باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسـلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت مديرية الأمن العام أنه جرى ضبط الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووثق مقطع فيديو، مشاهد مروعة لمقتل مقيم من الجنسية السورية على يد أحد الأشخاص في حي السلي بالرياض.

وأظهر الفيديو، وقوع شجار بين الجاني والضحية داخل السيارة المتوقفة على جانب الطريق، وسط استغاثات من شخص ثالث حاول فض النزاع؛ لينزل الضحية من السيارة في آخر المقطع ويسقط أرضًا.