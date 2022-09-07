التعليم تمنع طباعة المقررات الرقمية أو تحويلها إلى ورقية #عاجل

منعت وزارة التعليم طباعة المقررات الرقمية أو تحويلها إلى ورقية.

ونفت وزارة التعليم مطالبة الطلاب أو أولياء أمورهم بطباعة المقررات الرقمية، وتأكيد تفعيلها وفق التعليمات الوزارية المنظمة.

وقالت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء إنه بناء على ما لوحظ في الميدان التربوي من مطالبة بعض المعلمين طلابهم وأولياء أمورهم بطباعة الكتب الرقمية وتحويلها إلى ورقية وما في ذلك هو مخالفة لتوجهات وزارة التعليم.

وأكدت العمل بالإصدار (الثاني) من دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي (1444) وما تضمنه الدليل من مواد دراسية (رقمية) لم تطبع مقرراتها تعزيزاً للتعلم الإلكتروني، وأهمية تفعيل الطلاب للمقررات الرقمية من خلال المنصات الداعمة (عين ـ مدرستي).