نابولي يكتسح ليفربول برباعية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل لنابولي بيوتر زيلينسكي الهدف الأول بالدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يسجل أندري زامبو الهدف الثاني بالدقيقة 31 من عمر المباراة وسجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث بالدقيقة 44 فيما وسجل بيوتر الهدف الرابع بالدقيقة 47 فيما سجل لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49.

بتلك النتيجة يحتل نابولي الوصافة بالمركز الثالث بثلاث نقاط فيما يحتل ليفربول المركز الثالث بلا نقاط.

وكان ليفربول متخلفا بنتيجة 1-4، عدما لجأ كلوب في الدقيقة 63، إلى إخراج صلاح وروبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر، وإشراك ديوجو جوتا وداروين نونيز وتياجو ألكانتارا.