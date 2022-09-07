بايرن ميونخ يهزم إنتر ميلان بهدفين في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا هاما أمام نظيره إنتر، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، بمنافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليروي ساني، هدف بايرن الأول، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بعد كرة من جوشوا كيميش إلى ساني داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس أونانا ويضع الكرة بالشباك.

وفي الدقيقة 66 سجل دانيلو، هدف العملاق البافاري الثاني ليقضي على أحلام إنتر في العودة.

ولم يتعرض فريق بايرن ميونخ للهزيمة في مواجهاته الحادي عشر السابقة مع الفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، منذ الهزيمة أمام إنتر في مارس 2011.

بهذا الفوز، يحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر ، بينما يحتل فريق إنتر المركز الثالث بدون أي نقاط.