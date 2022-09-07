البيت الأبيض: واشنطن قلقه من التقارب بين روسيا والصين

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبكين.

وردا على طلب التعليق على التقارير التي تفيد بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند في أوزبكستان، قالت جان بيير: "لا أريد التحدث عن اجتماعات بين دول أخرى. لكننا، أوضحنا أننا قلقون بشأن عمق علاقات الصين مع روسيا".

وصرح أندري دينيسوف، السفير الروسي لدى الصين، بأن بوتين سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.