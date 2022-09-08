“بايدن” يطلب من رئيسة مجلس النواب مد حالة الطوارئ المتعلقة بخطر التدخل في الانتخابات

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بخطر التدخل في الانتخابات الأمريكية، والتي تسمح بفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التي يشتبه فيهم التأثير في نتائج وسير الانتخابات أو الإضرار بالنظام الانتخابي.

وطلب بايدن خلال خطابه رئيسة مجلس النواب نانسي بوليسي استمرار حالة الطوارئ الوطنية بداية من الثاني عشر من سبتمبر، فيما يتعلق باحتمال التدخل الأجنبي في أو تقويض ثقة الجمهور في انتخابات الولايات المتحدة حسب ما نقلته "روسيا اليوم".

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت سابقًا عقوبات على مواطنين روسيين اثنين وعدة كيانات بتهم ممارستهم التضليل، والتدخل في الانتخابات الأمريكية، بتمويل الدعاية الموالية لروسيا، وتغليب مرشح على آخر.