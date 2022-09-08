ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 88 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل، اليوم الخميس، بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة، حيث ركزت المواجهة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 88.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 95 سنتا أو 1.2% إلى 82.89 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.