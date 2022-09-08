حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة عند 45 مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، أن مدينة حفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 45 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، ابها والباحة, وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: