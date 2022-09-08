ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 82 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين إلى 82 قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 270 شخصا أصيبوا، كما أن هناك 35 شخصا مازالوا في عداد المفقودين اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر الاثنين الماضي.

وقد تضرر إقليم سيتشوان ومنطقة لودينج بصورة خاصة من الزلزال، خاصة مقاطعة جانزي، حيث يعيش مواطنو التبت بصورة أساسية، ومنطقة شيميمان بالقرب من مدينة يا آن.

وتجرى عملية إنقاذ واسعة النطاق بمشاركة الآلاف منذ أيام، كما تم حشد أفراد من الجيش.

وقد تدمرت أو تضررت الآلاف من المنازل.

كما أدى الزلزال لوقوع انهيارات أرضية أغلقت الشوارع.