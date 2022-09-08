أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب الخميس 8 سبتمبر ، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأميركية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن "الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر".

ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

ويتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعاً كبيراً للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا غارد في الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.