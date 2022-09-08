“حساب المواطن”: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية #عاجل

جدد برنامج حساب المواطن التذكير بضرورة الإفصاح عن العوائد المالية الناتجة عن الأصول العقارية، من خلال 3 خطوات بسيطة في حساب المستفيد الرئيس.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال (الافصاح عن الدخل)، ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية)».

وقال المواطن في استفساره: إنه يستأجر عمارة مكونة من 4 شقق وملحق وبدروم بـ60 ألف ريال، ويسكن في شقة ويؤجر الباقي بقيمة ٦٦ ألف ريال، فالفائدة فقط 6 آلاف ريال، فكيف يتم الإفصاح عن طريق النظام؟

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن في وقت سابق، أن عدم أهلية المستفيد الرئيس يلغي استحقاق التابعين، وعليه في هذه الحالة تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وتقديم المستندات المطلوبة خلال 90 يومًا.

وأضاف البرنامج: «وفي حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه، عن طريق حسابه (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)».

وتابع البرنامج: «وذلك يتم بعد تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية».