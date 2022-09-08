مصر.. إصابة 49 شخصا فى انقلاب أتوبيس بالغردقة

أصيب صباح اليوم الخميس، 49 شخص، في انقلاب اتوبيس ركاب بطريق رأس غارب - الغردقة المصرية، وتحديدا قبل مدينة رأس غارب بحوالي 50 كيلو متر، وتم نقل المصابين بمستشفي رأس غارب المركزي، وجاري نقل حالات خطره منهم لمستشفى الغردقة العام .

كان ورد بلاغ لغرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر المصرية، يفيد انقلاب اتوبيس تابع لاحدي الشركات الخاصة العاملة في نقل الركاب بين الجيزة والغردقة، وفور وصول سيارات من مرفق اسعاف البحر الأحمر والنقاط المنتشرة علي الطريق من سيارات إسعاف تبين إصابة 49 شخصا .

وأكد مصدر من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن تم نقل جميع المصابين الي مستشفي رأس غارب المركزي وتبين بينهم 6 مصابين في حالة خطرة جاري نقلهم الي الغردقة، و15 حالة متوسطة، 28 حالة كدمات .

وجاري تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وكذلك إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث وإصدار قراراتها بشان الحادث .