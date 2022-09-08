وزير الصحة: استمرار دعم المملكة للجهود العالمية في مكافحة الإيدز والسل والملاريا

أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، استمرار دعم المملكة للجهود العالمية لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ضمن دعمها المستمر للجهود الدولية في المجال الصحي والإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، اليوم الخميس بالرياض، مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الدكتور دونالد كابيروكا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

كما تم خلال الاجتماع، تناول تجربة المملكة المميزة في مكافحة جائحة كورونا، وبحث سبل الاستفادة من هذه التجربة عالميًا، إلى جانب موضوع تأمين سلاسل الإمداد وضمان وصول اللقاحات الكافية للدول ذات الاحتياج، وكذلك مناقشة الجهود المبذولة عالميًا، لإنشاء معاهدة للتحسّب والتصدي للجوائح والأوبئة المستقبلية.

وأكد وزير الصحة، حرص حكومة المملكة على دعم جهود الصندوق لمحاربة فيروس الإيدز والسل والملاريا، وذلك امتدادًا لدعمها المستمر للجهود الدولية في المجال الصحي والإنساني.