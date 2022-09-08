مليشيا الحوثي الارهابية ترتكب 167 خرقاً للهدنة الأممية

ارتكبت ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أكثر من 167 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن الخروقات وقعت خلال يومي الاثنين والثلاثاء (5- 6 سبتمبر)، وتنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية وقذائف (الآر بي جي) وبالعيارات والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 من أفراد الجيش وجرح 7 آخرين.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل منها محاولتا تسلل أحبطها الجيش غرب مأرب، ومحاولة ثالثة في جبهة مريس بمحور الضالع.