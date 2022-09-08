ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات في باكستان إلى 1355 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1355 قتيلاً، بعد مقتل 12 شخصاً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين قد ارتفع إلى 12722 شخصاً.

وذكر أن حصيلة الضحايا في إقليم السند لوحده بلغت 542 قتيلاً، وهو أكثر الأقاليم تضرراً، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات اعتباراً من منتصف شهر يونيو الماضي، والتي أدت إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص في أنحاء مختلفة من باكستان.