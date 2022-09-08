جراهام بوتر يقترب من تدريب تشيلسي.. والإعلان الرسمى خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن توصل مسؤولي تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق مع المدرب جراهام بوتر، المدير الفني لفريق نادي برايتون بشأن التعاقد معه لقيادة البلوز لخلافة الألماني توماس توخيل، الذي تمت إقالته الساعات الماضية، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب 0-1 في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، وافق جراهام بوتر على تدريب تشيلسي، ولم يتبقي سوي فقط الاجراءات الرسمية للإعلان عن تولي المدرب منصب الفريق الأول، جراهام بوتر سيكون مدربًا لتشيلسي.

وأوضحت الصحيفة، إن جراهام بوتر، وافق على تولي القيادة الفنية لفريق تشيلسي الإنجليزي، وسيتم الانتهاء من باقي الإجراءات اليوم، تمهيًدا للإعلان الرسمي.

وأضافت، إن التغير في منصب المدرب في تشيلسي، سيكلف خزينة البلوز أكثر من 20 مليون إسترليني، حيث أن شرط جراهام بوترالجزائي مع برايتون يبلغ 15 مليون إستترليني، بالإضافة إلي حصول الألماني توماس توخيل المدرب السابق، على 7 مليون إسترليني تعويض عن إقالته.