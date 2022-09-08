بسبب التضخم القياسي.. المركزي الأوروبي يقرر أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في تاريخه لمكافحة التضخم القياسي حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 25ر1 نقطة، وذلك وفقا لما أعلنه البنك في فرانكفورت اليوم الخميس.

وأعلن البنك أنه من الممكن إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

كان البنك ألمح في وقت مبكر إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال جلسته في سبتمبر الحالي غير أن معدل التضخم أخذ في الارتفاع في الفترة الأخيرة الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لإقرار خطوة أكبر.

يذكر أن رفع أسعار الفائدة يمكنه أن يواجه معدلات التضخم المرتفعة.