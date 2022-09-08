جسر لندن سقط: اعرف خطة بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث

أعاد موت الملكة إليزابيث إلى الأذهان مصطلح "جسر لندن"، وهو "الكود السري" لخطط كشفت عنها صحيفة "The Guardian" في تقرير لها نشر في 2017 تناولت ما سيحدث عند

شارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطة وُجدت في الأصل منذ ستينيات القرن العشرين، وتم تحديثها عدة مرات على مر الأعوام.

ووفق الخطة، يبلغ سكرتير الملكة رئيس الوزراء البريطاني عند وفاة الملكة بأن "جسر لندن سقط" ليبدأ بتنفيذ الخطوات المعدة سلفاً.

وخلال دقائق قليلة، سيتم إبلاغ 15 حكومة خارج المملكة المتحدة عبر خط آمن، وسيتبع ذلك إبلاغ 36 دولة وزعماء دول الكومنولث الأخرى.

وعقب ذلك، ستحمل بوابات قصر باكنجهام لافتة سوداء بالنبأ، وفي الوقت ذاته، سينقل الخبر إلى وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وفي اليوم الأول من الوفاة، يجتمع البرلمان لصياغة رسالة التعزية، وستتوقف جميع الأعمال البرلمانية الأخرى لمدة 10 أيام، وبعد ظهر ذلك اليوم يلتقي رئيس الوزراء بالملك تشارلز.

واليوم الثاني، يعود نعش الملكة اليزابيث الثانية إلي قصر باكنغهام، في حالة وفاتها في أي مكان آخر، ويلقي تشارلز أول خطاب رسمي له كملك، وتقسم الحكومة له بالولاء.

وفي اليوم الثالث والرابع الخامس، ينطلق الملك تشارلز في جولة بجميع أنحاء المملكة المتحدة، لتلقي التعازي.

وفي اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع، يأخذ نعش الملكة في موكب من قصر باكنغهام إلي دير وستمنستر، حيث يوضع على صندوق مرتفع يعرف باسم "كاتافاليكو"، الذي سيفتح للجمهور لمدة 23 ساعة يومياً على مدى 3 أيام.

وفي اليوم العاشر والأخير، تقام الجنازة الرسمية في كنيسة دير وستمنستر، ليعم الصمت لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد في ظهر هذا اليوم.

ويتم عقد اجتماعات مرتين أو ثلاث مرات على الأقل سنوياً في لندن، لإجراء تحديثات على الخطة وفق المعطيات والظروف المستجدة.

وترجح تقديرات إلغاء كود "سقط جسر لندن" بعدما بات معروفاً ومتداولاً، واستبداله برمز جديد لم يتمكن الإعلام البريطاني من الوصول إليه بعد.