عاجل … تشارلز يصبح ملكًا لبريطانيا بعد وفاة إليزابيث

بعد إعلان وفاة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، أصبح وريث العرش نجلها تشارلز ملكًا للبلاد.

وأشارت العائلة الملكية إلى تشارلز كملك في إعلان وفاة الملكة إليزابيث. كما أشارت تغريدة العائلة الملكية إلى زوجته كاميلا على أنها ملكة.

وباعتباره وريثًا واضحًا منذ أن كان في الثالثة من عمره، فقد كان الوريث الأطول للعرش في التاريخ البريطاني

ولدى تشارلز خيار اتخاذ أي اسم يريده لعهده كملك. على سبيل المثال، الاسم الحقيقي للملك جورج السادس كان في الواقع ألبرت.

وكان تشارلز قد تولى بالفعل بعض التزامات الملكة خلال العام الجاري بعدما أصبحت صحتها مصدر قلق كاف لها لإلغاء بعض التزاماتها، بما في ذلك افتتاح الدولة للبرلمان.