تعرّف على تفاصيل آخر صورة للملكة #إليزابيث قبل ساعات من وفاتها

متعبة ومرهقة لكنها تقوم بواجباتها، هكذا ظهرت الصورة الأخيرة المؤثرة للملكة إليزابيث الثانية التي حكمت لفترة طويلة.

وتوفيت الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا في اسكتلندا، الخميس، بعد 48 ساعة فقط من تعيين ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

واستدعت الملكة السياسية المحافظة إلى قلعة بالمورال يوم الثلاثاء للمشاركة في مراسم أداء اليمين المعروفة باسم "تقبيل الأيدي".

وعينت إليزابيث الثانية 13 رئيس وزراء بريطانيًا على مدار فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا، وعادة ما أقامت الاحتفالات التاريخية في قصر باكنغهام في لندن.

ولكن بسبب "مشكلات في تنقلها" لم تكن الملكة قادرة على السفر من اسكتلندا إلى العاصمة البريطانية، وبدلاً من ذلك طارت تروس شمالًا للقاء الملكة.

وكانت الصور من لقائهما هي آخر اللقطات التي تم التقاطها للملكة وتُظهر قيام الملكة بأداء واجباتها بثبات على الرغم من أنها تبدو ضعيفة.