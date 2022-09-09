ملك #البحرين يصدر أمرًا ملكياً بتحديد موعد #الانتخاب البرلمانية

أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الأمر الملكي ينص على دعوة الناخبين للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 12 / 11 / 2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 8 / 11 / 2022 ، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 11 / 2022 .

وينص الأمر على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 5 / 10 / 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 9 / 10 / 2022 ، وتقدَّم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.

كما أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى مرسومًا بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب.