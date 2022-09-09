تسجيل أول إصابة بمرض #جدري_القردة في #الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل أول إصابة بفيروس بجدري القردة المعدي.

وقالت الصحة الأردنية في بيان إن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن في 20 أغسطس الماضي.

وأوضحت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد 5 أيام من وصوله إلى البلاد، وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق.

وبعد 5 أيام أخرى، ظهرت أعراض أخرى هي بثور جلدية على الوجهة واليدين.

وعندما راجع الطبيب في 7 سبتمبر، شك حينها الطبيب بإصابته بفيروس جدري القردة.

جدري القردة، الأردن، عمان