يرعى 30 منظمة خيرية وعسكرية.. معلومات عن الأمير وليام ولي عهد بريطانيا الجديد

ملك وولي عهد جديدان، تغييرات تعيشها بريطانيا، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية والتي وصفت بالأطول تاريخًا في حكم بريطانيا.

وبعد وفاتها، انتقل العرش لابنها الأكبر وولي عهدها الأمير تشارلز، أمير ويلز السابق، ومن ثم أصبح نجله الأكبر من زوجته الأولى ديانا، الأمير ويليام وليا للعهد.

من هو الأمير وليام؟

ولد وليام في يونيو 1982، من زواج والده الذي كان آنذاك وليا للعهد، الأمير تشارلز وأمه ديانا سبنسر، التي أصبح اسمها الأميرة ديانا، وتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية 2010، قبل أن يلتحق بحرس الزرق والملكيون (بلوز آند رويالز).

انضم الأمير وليام في عام 2008، لسلاح الجو الملكي ثم البحرية الملكية، حتى يكون مالكا للخبرة في الأفرع الرئيسة بالجيش، وأكمل تدريبه كطيار مروحية بحث وإنقاذ في سلاح الجو وبدأ العمل في ويلز خلال العام 2010 وأنهى خدمته العسكرية في 2013، بعدما شارك في 150 عملية.

تزوج ولي العهد البريطاني الجديد من كيت ميدلتون في أبريل 2011 وأنجبا 3 أطفال، ومنحته الملكة إليزابيث لقب دوق ودوقة كامبريدج في نفس اليوم، وعمل كطيار بدوام كامل مع إسعاف جوي منذ يوليو 2015 لمدة عامين، كما يعرف عنه عشقه للرياضة واهتمامه بقضايا المناخ.

ويرعى الأمير وليام أكثر من 30 منظمة خيرية وعسكرية، حيث أسس في 2014 مبادرة «متحدون من أجل الحياة البرية»، والتي تهدف للحد من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية في جميع أنحاء العالم.