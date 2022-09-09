حائل.. حملة مكثفة لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض “الليشمانيا”

تواصل فرق المكافحة الحشرية بصحة حائل ممثلةً بإدارة الصحة العامة قسم نواقل المرض والأمراض المشتركة، حملة الرش الضبابي الذي يستهدف مكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض "الليشمانيا" لمواقع سابقة الإصابة والحالات المكتشفة حديثاً.

وأوضحت "صحة حائل" أنه جرى استكشاف حشري في قرية عقلة بن جبرين والهويدي والقرى المجاورة لهما، شملت موقعين سابقين الإصابة وموقع واحد جديد.

كما جرى زراعة عدد 100 مصيدة لعدة أيام ومن ثم معاينتها بمختبر النواقل حيث رُصِدت 100 ذبابة رمل داخل تلك المصائد في موقعين مختلفين، وقامت فرق المساندة للمكافحة الحشرية بعمل مكافحة عن طريق الرش الفراغي ( ضبابي ) بالموقعين خلال فترة الاستكشاف لمكافحتها مبكرًا، وتغطية الموقعين بمحيط دائري يصل إلى ٢ كم من موقع الاستكشاف.