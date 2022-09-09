لأول مرة.. 3 قيادات نسائية تشرف على مدارس البنين والبنات في الرياض #عاجل

كلفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 3 مديرات لقيادة مكاتب التعليم التي تشرف على مدارس البنين والبنات، مع تدوير وتكليف قيادات جديدة في 15 مكتبًا تعليميًا بناءً على التوزيع الجغرافي الجديد.

وبيّن ورثان الورثان، أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه جرى تكليف 45 مساعدًا ومساعدة للشؤون التعليمية والمدرسية، و15 مساعدًا جديدًا للخدمات المساندة في جميع مكاتب التعليم، فيما تم تكليف 15 مديرًا ومديرة لمكاتب التعليم، موضحًا أن الإدارة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق مكاتب التعليم، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني، والتسهيل على أولياء الأمور والمستفيدين.

بدوره أوضح ياسر اليابس، أمين لجنة التشكيلات الإشرافية ومدير إدارة شؤون المعلمين، أنه تم اعتماد تكليف 1383 مشرفًا ومشرفة في مكاتب التعليم مع اعتماد التوزيع الجغرافي الجديد للمكاتب، حيث تم استقطاب كفاءات من المعلمين والمعلمات للخدمة في الإشراف التربوي وتدوير ونقل خبرات 693 مشرفًا ومشرفة بين مكاتب التعليم، حيث فاقت نسبة التمكين للمشرفين والمشرفات الجدد وتدوير الخبرات بين مكاتب التعليم بنسبة 50%.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتطوير الأداء الإشرافي والإداري في مكاتب التعليم، ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ولتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء، مضيفاً أنه تم دعم مكاتب التعليم بالكوادر الإدارية والإشرافية بعد أن مُنحت صلاحيات أكبر لقياداتها، لتوفير المرونة وسرعة الاستجابة واتخاذ القرارات التي تخدم المجتمع بشكل عام والمجتمع التعليمي بشكل خاص.

وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شكرها لـ 46 مشرفًا ومشرفةً تم إنهاء فترة تكليفهم، لما بذلوه خلال فترة عملهم في الإشراف التربوي.