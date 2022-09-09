إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام في أغسطس (2022)، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (2020)، بدعم من تعافي إنتاج ليبيا ودول الخليج الكبرى، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وأظهر مسح أجرته ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، أن أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 عضوًا، ضخوا 29.56 مليون برميل يوميًا في أغسطس (2022) بزيادة 480 ألف برميل عن يوليو

وتمكّنت أوبك وحلفاؤها في أوبك+ من ضخ 42.58 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2022)، بزيادة قدرها 490 ألف برميل عن إنتاج يونيو

ومع ذلك لم تستطع دول المجموعة الوفاء بحصص إنتاج شهر أغسطس، التي لا تزال أقل من سقف الإنتاج المُعلن، جرّاء الخسائر الحادة في إنتاج قازاخستان ونيجيريا.